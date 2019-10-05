وقالت الوكالة إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب.
وأشارت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بحدوث تحسن في عجز الميزانية، ليصل تدريجيا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وأضافت أن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019 إلى 2024، فإنها تتوقع تغيرا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض ابتداء من العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في التصنيف الإنتمائي للمغرب.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.