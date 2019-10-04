إغلاق جزئي بنفق عفراء لتقوية طبقات الرصف الأسفلتي

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه والأمطار بولاية الخرطوم، قفل مسارات المرور أسفل جسر عفراء “نفق عفراء” بشارع المطار، وذلك بالتناوب بواقع أسبوعين لكل مسار مع انسياب حركة المرور بالمسار الآخر اعتباراً من الأسبوع المقبل. Advertisements وقال المدير العام للهيئة المهندس الصافي آدم، في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إن عمليات الصيانة تستهدف تقوية طبقات الرصف الأساسية والأسفلتية لاستيعاب ضغط حركة السير المتزايدة عبر النفق. وقال الصافي إن إدارة هندسة المرور بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم أكملت اليوم (الجمعة) عمليات تركيب العلامات المرورية الرأسية على المسار الغربي وذلك تمهيداً لإغلاقه مشيراً إلى أن خطة مرورية ستعلنها شرطة المرور تحدد خلالها المسارات البديلة إثناء فترة الإغلاق الجزئي للنفق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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