بدء اجتماعات السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

التاريخ: 04-أكتوبر-2019
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عقد وزراء الري والموارد المائية، بدول السودان ومصر وإثيوبيا يوم الجمعة، الاجتماع الأول لمناقشة قواعد ملء البحيرة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بالعاصمة الخرطوم، ومن المقرر أن تُختتم أعمال الاجتماعات يوم السبت.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، م.ياسر عباس، إن الاجتماع مواصلة للاجتماعات إلى عقدتها اللجنة الفنية لبحث المقترحات التي دفعت بها الدول الثلاث بشأن الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي.
وأشار في تصريحات صحافية عقب الاجتماع بحسب (شبكة الشروق)، إلى أن الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها اللجان الفنية توصلت إلى نتائج إيجابية يمكن أن تساعد في تجاوز وجهات النظر بشأن القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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