سفير بريطانيا بالخرطوم يؤكد دعم المملكة حكومة السودان

أكد السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق دعم ومؤازرة المملكة لجهود الحكومة الانتقالية لبناء سودان جديد يسمح بحرية التعبير للصحفيين، معربا عن أمله في أن يكون السودان منفتحا على العالم ويحترم حرية الإعلام والصحفيين.

والتقى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح مع السفير البريطاني، في السودان، وبحثا حرية الإعلام والصحافة خلال الفترة الانتقالية، وأكدا أهمية حرية التعبير عموماً، وحرية الصحافة على وجه الخصوص.

وقال السفير البريطاني إن حضور رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك لاحتفال حرية التعبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، له دلالات ستنعكس على حرية التعبير في السودان.

كما التقى وزير الثقافة والإعلام السوداني مع كلير موبرلي المسئولة في المجلس الثقاقي البريطاني بالسودان، وهيلين سكوت المسئولة في مؤسسة تومسون فاونديشن، وبحث الجانبان دور المؤسسات في دعم الصحفيين والإعلاميين السودانيين، وبناء قدراتهم لأداء مهامهم خلال الفترة القادمة عبر الثقافة والإعلام.

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