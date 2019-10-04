حمدوك يتعهد بتقديم قتلة شهداء الثورة لمحاكمة عادلة

أكد رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو، بحي جبرة بالخرطوم، يوم الجمعة، التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وشهداء ثورة ديسمبر وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وأصدر رئيس الوزراء خلال زيارته قراراً بأيلولة أحد المقرات بحي جبرة التي كان يستخدمها النظام البائد في قمع الشباب والمواطنين، وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في كافة الأنشطة الثقافية والفكرية .

وقدم حمدوك برفقة وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، يوم الجمعة، واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو، وكان في استقباله بجانب أسرة الشهيد وفد من لجان المقاومة بالحي.

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وأشاد في كلمته بالشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر وقدموا للعالم أنموذجاً للثورات السلمية، وترحم على جميع شهداء الثورة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة عهداً جديداً تسوده قيم السلام والعدالة .

من جهتهم قدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة، مذكرة تضمنت عدداً من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

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