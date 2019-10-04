السلطات الإثيوبية تمنع رئيس الجبهة الثورية من دخول أراضيها

الخرطوم : باج نيوز

منعت السلطات الإثيوبية اليوم “الجمعة” رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى من دخول أراضيها وحاولت ترحيله من المطار.

وقال الهادي إدريس في تصريح لـ (باج نيوز) : كانت هناك محاولة لمنعي من الدخول لكن تدخل المبعوث الإثيوبي وجهات أخرى ومن ثم تم السماح لي بالدخول، وأشار الهادي إلى إعتذار السلطات له والقول بأن هناك خطأ.

وفيما لم توضح السلطات ملابسات الخطوة قال الهادي: “يبدو أن هذا الأمر قام به ضباط يتبعون لسلطات الهجرة دون علم السلطة السياسية العليا”، وأوضح أنه قدم إلى أديس أبابا لحضور ورشة السلام التي تمتد لستة أيام برعاية منظمة السياسات العامة والقانون الدولي الأمريكي، وبحضور ممثلين لفصائل الجبهة الثورية.

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