والي كسلا: لا تهريب للذهب بحدودنا وإريتريا

قطع والي كسلا المكلف، اللواء محمود بابكر همد، بأنه لا يوجد تهريب منظم للذهب من السودان عبر الحدود مع إريتريا، وأكد أن قطاع التعدين بالولاية يشهد تنامياً ملحوظاً، ودعا إلى رفع مستوى تنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة بالتعدين في المركز والولاية.

والتقى همد ووفده المرافق للخرطوم، المدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية “الذراع الرقابية لوزارة الطاقة والتعدين”، وعدد من مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالشركة بمقرها بالخرطوم، وبحث سبل تطوير قطاع التعدين ومعالجة بعض الإشكالات المتعلقة بالتنسيق ما بين المركز والولاية من جهة، وكيفية إحكام السيطرة والإحاطة بالإنتاج بهذا القطاع المهم من جهة أخرى.

وأشار الوالي إلى أن حكومته ورثت بعض الإشكالات الخاصة بالتعدين بالولاية، ونوه إلى أنهم في الولاية على تواصل جيد مع الأهالي في مناطق التعدين وعلى تفهم تام لمطالبهم واحتياجاتهم.

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من جانبه امتدح المدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية، م. الصادق إبراهيم الحاج، اهتمام والي كسلا بقطاع التعدين، وكشف عن خطة محكمة لتنفيذ مشروع للإحاطة بالإنتاج يقوم على عزل مناطق الاستخلاص، بحيث تكون عمليات الدخول والخروج محكمة، وأعلن عدم التهاون فيما يتعلق بالمخلّفات.

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