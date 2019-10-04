سلفاكير يدعو لمواصلة مساعي تحقيق السلام في الخرطوم وجوبا

بارك رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يوم الجمعة، نتائج اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، وأمن على مسار تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد على ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان .

والتقى رئيس الأركان المشتركة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الذي أنهى زيارة لجوبا، شارك خلالها في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان يومي الأربعاء والخميس، التقى الرئيس الجنوب سوداني، الفريق سلفاكير ميارديت .

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وقال الحسين في تصريحات صحفية عقب وصوله، إن الرئيس سلفاكير، بارك ما تم التوصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة، وأمن على مسار تطوير العلاقات بين البلدين، إلى جانب تأكيداته على ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان .

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