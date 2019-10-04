ضبط شبكة تتحصل الإيرادات الخدمية من المواطنين بالأبيض

كشفت محلية شيكان بشمال كردفان، عن ضبط شبكة إجرامية تنشط في الاحتيال على عدد من المواطنين في أحياء بمدينة الأبيض بتحصيل الإيرادات الخاصة بالخدمات الصحية، وأشارت إلى تدوين بلاغ جنائي في مواجهة الشبكة بقسم شرطة الأبيض غرب.

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية شيكان، عصام محمد محمد صالح، لوكالة السودان للأنباء، أن آخر الممارسات التي تم من خلالها ضبط الشبكة الإجرامية كانت في قطاع السلام والتضامن بوحدة إدارية الأبيض جنوب، لافتاً إلى أن معلومات وردت تفيد بأن هناك أشخاصاً يقومون بتحصيل مبلغ 20 جنيهاً بحجة رسوم صحية وأنهم يتبعون الإدارة الصحة بالمحلية.

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وأضاف أن الشبكة زعمت أن المبلغ الذي يتم تحصليه هو مقابل عمليات الرش للحي، وقال المدير التنفيذي للمحلية إن الشبكة تم ضبطها بحي التضامن مربع 13 وليس لديها أي علاقة بإدارة الصحة بالمحلية، مبيناً أن المحلية ليست لها آليات تحصيل بالأحياء.

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