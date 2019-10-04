قيادات شرق السودان تطالب بإبعاد قضايا التنمية من "الأجندة السياسية"

أجمعت عدد من قيادات الأدارة الأهلية بالبحر الأحمر، على ضررة إشراك أبناء الشرق في حل القضايا السياسية والاجتماعية والسياسية كافة بالإقليم. وطالب المتحدثون في ورشة قضايا الشرق التي نظمها مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية بالخرطوم ورصدها المركز السوداني للخدمات الصحفية، بأهمية إبعاد الأطماع السياسية عن قضايا التنمية،

مؤكدين على الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به الإدارة الأهلية في حلحلة القضايا الاجتماعية كافة التي تطرأ أحياناً، من شح الخدمات التنموية المقدمة للمواطن في بعض المناطق، وأكد وكيل ناظر البني عامر في ولاية البحر الأحمر، أن ما تقوم به الإدارات والنظارات الأهلية يعتبر صمام أمان من فتن كثيرة يسعي من ورائها أصحاب النفوس الضعيفة لإحداث شرخ مجتمعي بين القبائل في ولايات شرق السودان .

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وفي السياق أشار ناظر الحباب بالبحر الأحمر، إلى تسليمهم مذكرة للسلطات السيادية تطالب بتكثيف الجهود التنموية لشرق السودان وفق محددات عملية، قال إنها ستجد التنفيذ العاجل من قبل السلطات في القريب العاجل، مطالبا الأحزاب بعدم المتاجرة السياسية بقضايا الشرق التنموية.

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