تخريج (1000) مدرب لتدريب القوة الموحدة

تخرج (1000 ) مدرب عسكري من الحكومة و المعارضة بعد دورة تدريبية استمرت 10 أيام في منطقة لوري ، التي تقع على بعد 20 كيلومتراً خارج مدينة جوبا.

وسيقوم المدربون، بتدريب الجيش الموحد في مواقع التجميع والثكنات العسكرية قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في 12 نوفمبر.

وفي حديثه أثناء حفل التخريج بمركز التدريب العسكري بمنطقة لوري اليوم الجمعة ، حث مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الفترة ماقبل الإنتقالية ،توت قاتلواك مانيمي ، الجيش بالتمسك بالوحدة و نبذ القبلية.

وتابع “لا نريد أن يتم تقسيم الجيش على أساس قبلي ، نحن أمة واحدة”.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية المشتركة، الجنرال رين توينج مابور ، إن تخريج المدربين هو البداية الفعلية لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

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وتابع “هذه هي بداية تطبيق اتفاق السلام، وبتخرجكم بدأ العمل رسمياً، قبيلتكم الآن هي شعب جنوب السودان”.

وناشد الجنرال شايلش تيناكار، قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ، المدربين لنسيان انتماءاتهم الماضية والعمل بمهنية وحياد من أجل خدمة الشعب والعمل من أجل السلام.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام فشلت في الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته هيئة الايقاد لتدريب ونشر نصف القوات البالغ عددها 83 الف جندي قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ولايزال تكوين الجيش الموحد وتحديد عدد وحدود الولايات من أكبر التحديات في تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

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