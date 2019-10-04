اجتماع مشترك لـ “السيادي” والحرية التغيير يبحث أحداث “تلودي”

الخرطوم: باج نيوز

عقد مجلس السيادة الانتقالى اجتماعا تشاورياً مشتركاً مع تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهورى مساء اليوم “الجمعة” ناقش تطورات الأحداث التى شهدتها منطقة تلودى بولاية جنوب كردفان، وتبادل الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الأحداث والمعلومات المتوفرة بشأنها وتحديد المسؤوليات.

وأكد الناطق الرسمى باسم منسقية قوى الحرية والتغيير وجدى صالح فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، أن مسؤولية قوى الحرية والتغيير والأجهزة الأمنية والحكومة تجاه احداث منطقة تلودى مسؤولية واحدة مشتركة وأن الجميع يعمل حالياً لاحتواء تداعيات هذه الأحداث ومعالجة أسبابها، مؤكدا وجود لجنة بالمنطقة تعمل على تقصى الحقائق حول الأحداث فى الوقت الراهن، وقال إنهم يتابعون الأحداث عن كثب، وأكد أنه ستتم معالجة كل القضايا المتعلقة بالبيئة والتعدين والمسائل الأمنية والتفلتات فى إطار الهم المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير.

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