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انطلاق الأسبوع القومي للسلام الأحد المقبل

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مصدر الخبر / شبكة الشروق 0 تبليغ

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ينطلق يوم الأحد بقصر الشباب والأطفال بأمدرمان، الأسبوع القومي للسلام بالتعاون مع المشروع القومي لتعزيز ثقافة السلام ومنظمات المجتمع المدني، تحت شعار “سلام – أمان – بناء”، ويحتوي على برامج ثقافية وترفيهية وتراث وسهرات.

 ويجيء الأسبوع اتساقاً مع العهد الجديد بالبلاد بمشاركة جميع ولايات السودان، إفشاءً للسلام وتعزيزاً لثقافته.

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وتشهد الفعالية بنهاية الأسبوع تدشين قطار السلام الذي يجوب جميع أرجاء الوطن العزيز.

 

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