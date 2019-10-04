انطلاق الأسبوع القومي للسلام الأحد المقبل

ينطلق يوم الأحد بقصر الشباب والأطفال بأمدرمان، الأسبوع القومي للسلام بالتعاون مع المشروع القومي لتعزيز ثقافة السلام ومنظمات المجتمع المدني، تحت شعار “سلام – أمان – بناء”، ويحتوي على برامج ثقافية وترفيهية وتراث وسهرات.

ويجيء الأسبوع اتساقاً مع العهد الجديد بالبلاد بمشاركة جميع ولايات السودان، إفشاءً للسلام وتعزيزاً لثقافته.

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وتشهد الفعالية بنهاية الأسبوع تدشين قطار السلام الذي يجوب جميع أرجاء الوطن العزيز.

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