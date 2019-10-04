واشنطن تدعم المفاوضات بملف سد النهضة وتطالب الأطراف ببذل جهود حسن النية

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها للمفاوضات الثلاثية بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، وذلك بعد تعثر المفاوضات خلال الفترة الأخيرة بسبب تمسك إثيوبيا بموقفها لبناء السد.

ودعت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض فى بيان نشره الموقع الرسمى للبيت الأبيض “الأطراف الثلاثة إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة فى التنمية الاقتصادية والازدهار”.

وبدأ اليوم فى العاصمة (الخرطوم) اجتماع لوزراء المياه السودان ومصر وإثيوبيا، يستمر يومين، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، التى انتهى منها الخبراء المعنيون فى اجتماعاتهم التى استمرت 4 أيام متواصلة بالسودان.

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