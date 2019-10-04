4 مضاعفات خطيرة لـ"سرطان الثدى"

يعد أكتوبر الشهر العالمي لزيادة الوعي بسرطان الثدي، فهو من أشد أنواع السرطانات التي تأتي في المقدمة وتصاب به النساء في مختلف أنحاء العالم، تتكثف هذا الشهر حملات التوعية ومبادرات حث النساء على الفحوصات الطبية اللازمة للوقاية من المرض.
وفيما يلي 4 مضاعفات لـ«سرطان الثدي» هي الأكثر خطورة على الصحة:
يؤدي سرطان الثدي إذا لم يتم علاجه، إلى:
- تقرح في الجلد والتهابه.
- تكاثر الخلايا السرطانية في الثدي.
- انتشار الورم إلى الغدد الليمفاوية، مما يؤدي إلى زيادة خطر انتشار السرطان في أعضاء أخرى حساسة، مثل: الدماغ، الكبد، الرئة، مما يؤدي إلى تأثر وظائف هذه الأعضاء وتوقفها.
- تدهور صحة المريضة ثم وفاتها في مراحل متقدمة من المرض.
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