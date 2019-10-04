برشلونة يسعى لاستعادة "كوتينيو"

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة يتابع لاعبه المعار في الدوري الألماني، وذلك للتفكير في استعادة خدماته خلال الفترة القادمة، بعد المستوي الطيب الذي ظهر عليه اللاعب في البوندسليجا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة أرسل رامون بلانز عضو اللجنة الفنية لبرشلونة، لحضور مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، وذلك لمتابعة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البرسا المعار للفريق البافاري، وذلك لمراقبة تطور أداء اللاعب تحسبًا لعودته من جديد.

وكان كوتينيو انتقل إلى بايرن لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية النادي البافاري في شرائه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو في الصيف المقبل.

الخطوة التي اتخذها نادي برشلونة بمتابعة "كوتينيو" قد تأتي لتفكير النادي الكتالوني في استعادة خدمات اللاعب البرازيلي في الفترة القادمة بعد تألقه مع الفريق البافاري.