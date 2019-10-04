الفيلم المصري "3 دقات" يُكَرَم في الهند

حصل الفيلم المصري القصير "٣ دقات" على شهادة تكريم من مهرجان "amsmotion pictures" السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بدورته السابعة والذي يقام بولاية تجاركاند. وشارك الفيلم في المهرجان بجانب عدة أفلام من دول أخرى من الهند ونيجيريا وأوكرانيا، والفيلم سيناريو تامر عرفات ومروة عمارة وإخراج أحمد قرمد. "3 دقات" يشارك في بطولته كل من حسن الكيلانى ومروة عمارة وأميرة زايد وإبراهيم القاضى وعماد يسرى وأيمن شاهين وأحمد الرفاعي ومحمد رزق ومحمد ثابت وشرين الشاعر بروديوسر أيمن شاهين موسيقى شريف الوسيمى مونتاج أحمد عادل. وشارك الفيلم أيضا في ملتقى المحاولة بقصر السينما بجاردن سيتى ومثل مصر دوليًا فى عدة مهرجانات منها مهرجان "أماكولا" السينمائي الدولى فى دورته الثانية عشر بدولة أوغندا ومهرجان "Safe Community International Film festival" فى دورته الثالثة بمدينة مشهد بإيران ومهرجان "غامبيا" السينمائي الدولي بدورته الرابعة بجمهورية غامبيا.

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