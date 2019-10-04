غدًا.. قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال بالرياض

وتأهلت أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة السعودي والوداد المغربي والرجاء المغربي ونواذيبو الموريتاني وأوليمبيك آسفي المغربي ومولودية الجزائر والوصل الإماراتي والجزيرة الإماراتي والمحرق البحريني والشرطة العراقي والقوة الجوية العراقي وشباب الأردن والشباب السعودي إلى الدور الثاني للبطولة.
وصعد الإسماعيلي إلى الدور ثمن النهائي بالفوز على أهلي بنغازي الليبي بإجمالي لقائي الذهاب والإياب لدور الـ32 (4-3)، كما نجح الاتحاد السكندري في تجاوز العربي الكويتي بإجمالي نتيجة اللقائين (3-0)، بينما أقصى شباب الأردن حامل اللقب، النجم الساحلي التونسي، بالفوز في إجمالي مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول (3-1).
يذكر أن القيمة المالية التي يفوز بها بطل هذه النسخة للبطولة العربية تبلغ 6 ملايين دولار وسيحصل الوصيف على 5ر2 مليون دولار، أما صاحب المركز الثالث فينال 5ر1 مليون دولار، بينما يحصل الرابع على نصف مليون ومن يصل للدور الثاني على 100 ألف والأندية المشاركة في الدور الأول على 75 ألفا.
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