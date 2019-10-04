حرق مقر قناة عراقية ببغداد على يد مسلحون مجهولون

صرح نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك مسلحين مجهولين أحرقوا مقر قناة تلفزيونية فضائية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال علي المكدام، الناشط في مجال حقوق الإنسان، إن مسلحين اقتحموا مقر قناة "دجلة" الفضائية العراقية، وأضرموا النار فيه.

وأوضح المكدام، أن قوات الشرطة الاتحادية، اقتحمت مقر قناة "NRT" العربية الفضائية في بغداد.

ويذكر أن القناتين العراقيتين كانتا تغطيان التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد بصورة مكثفة.

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وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة، منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات، التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

