عاجل.. الخارجية تعلن تسليم وليد عبد الرحمن إلى السودان

أعلنت وزارة الخارجية، منذ قليل، أن قرار تسليم المواطن السوداني، وليد عبد الرحمن حسن سليمان، يعكس مدى التعاون بين الأجهزة التنفيذية في البلدين.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين، صدر اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٠/٤ قرار بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان -ألقي القبض عليه وتم التحقيق معه على ذمة إحدى القضايا- إلى السودان، بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

الوزارة أوضحت أن تلك الخطوة تعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.