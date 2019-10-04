الجيش الجزائري يقضي على إرهابي ثان غربي البلاد

قضت مفرزة للجيش الجزائري على إرهابي ثان، اليوم الجمعة، في عملية متواصلة بجبل عمرونة بولاية عين الدفلى التي تقع على مسافة 170 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني عبر موقعها الرسمي إن "هذه العملية مكنت من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وانها تأتي امتدادا للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي في كمين أمس الخميس بنفس المنطقة".

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