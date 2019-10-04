الخارجية: الطالب "وليد" غادر مصر ويصل البلاد مساء اليوم

يصل البلاد مساء اليوم الطالب وليد عبد الرحمن حسن الذي أوقفته السلطات المصرية في ذمة إحدى القضايا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، إن الطالب وليد غادر الأراضي المصرية هذا المساء.

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وأصدرت الخارجية المصرية قرارا بتسليم المواطن السوداني، "وليد" إلى السلطات السودانية، الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا، وتقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من نيابة أمن الدول العليا.

وأضافت في بيان اليوم "الجمعة" ان هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان وتعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بين البلدين وحرصهما في ترسيخ التسامح بين شعبي البلدين.