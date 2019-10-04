السجن (5) سنوات لرئيس اتحاد نقابات شمال دارفور

أوقعت محكمة الثراء الحرام بولاية شمال دارفور في جلستها أمس عقوبات مشددة على رئيس اتحاد عمال الولاية، حافظ عبدالرحمن بشارة، وأمين مال الاتحاد، آبراهيم دوه، تمثلت في السجن (5) سنوات لكل منهما، مع ايقاع غرامات قدرت بـ(100) ألف جنيه، كما استردت المبالغ المنهوبة من اتحاد عمال الولاية.

ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم تتعلق “بالثراء الحرام والمال المشبوه والفساد” في قضية سطو رئيس اتحاد عمال الولاية وأمين المال في الاتحاد على كميات كبيرة من سلعة الذرة كانت مخصصة كقوت للعاملين بالمؤسسات الحكومية حيث تفاجأ العاملون ببيع قوتهم في السوق وتقسيم المبالغ بالتناصف بين المتهمين.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب (سونا) إلى أن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الولاية سطو مطلع العام الماضي ابان فترة حكم الانقاذ على كميات كبيرة من الذرة كانت مخصصة لسلة “قوت العاملين” خلال شهر رمضان قدرت قيمتها بحوالي (25) ألف جوال ذرة زنه (90) كيلو حيث تم بيعها في ولاية سنار وقسمت مبالغها بالتناصف بين المتهمين.

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وكشف الأمين العام لاتحاد عمال الولاية المكلف، أحمد عيسى في تصريح صحفي ان المحكمة قضت اليوم بالسجن (5) سنوات لكل لكل من رئيس الاتحاد وأمين المال، ودفع مبلغ (100) ألف جنيه عبارة عن غرامات.

وقال عيسى إن المتهمين المذكورين قد سقطت عنهم عضوية الاتحاد عقب النطق بالحكم، متوقعاً فصلهم من الخدمة المدنية بسبب الجريمة المثبتة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)