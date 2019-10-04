التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة ناقش الاجتماع المشترك بين معتمد محلية شرق النيل اللواء ركن “م” عبد المحسن حسين عيسى والبروف الهادي مطر عميد كلية البيطرة والإنتاج الحيواني بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بحضور نائب المعتمد المدير التنفيذي الأستاذ معاوية سليمان محمد، والسادة مديري الإدارات ذات الصلة، ناقش كافة القضايا المتعلقة بأعمال مشروع توسعة الطريق قبالة جامعة السودان (كلية البيطرة). Advertisements وكشف المعتمد بحسب (سونا) عن مقترح آخر بإنشاء شارع جديد يبدأ من قنطرة حلة كوكو يساراً عبر البحوث الزراعية مروراً بطريق المزارع، وأضاف المعتمد أن طريق الجامعة سيعالج قضية الازدحام والاختناق المروري عند تقاطع حلة كوكو. من جانبه أبدى الدكتور الهادي مطر عميد كلية البيطرة والإنتاج الحيواني تعاون الكلية مع المحلية في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تبنتها جامعة السودان تجاه المجتمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات بشأن توسعة شارع “حلة كوكو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.