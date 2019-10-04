الطالب وليد عبد الرحمن يغادر القاهرة في طريقه إلى السودان

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة غادر الطالب السودانى وليد عبد الرحمن القاهرة بالطائرة المصرية في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، وسيصل مطار الخرطوم في تمام الساعة السادسة والنصف، بعد أن أطلقت السلطات المصرية سراحه، بعد فترة اعتقال استمرت عدة أيام، وكان في وداعه عدد من أفراد طاقم السفارة السودانية في القاهرة، بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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