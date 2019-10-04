السجن ستة أشهر في مواجهة شاب احتال على عريس في تكاليف فنان

أصدر مولانا يوسف خوجلي قاضي محكمة جنايات المدينة بأم بدة حكماً قضى بالسجن ستة أشهر في مواجهة شاب متهم بالاحتيال على عريس في تكاليف إقامة حفلة زفاف بأم بدة والزمت المحكمة المدان بدفع غرامة مبلغ ألف جنيه حالة عدم الدفع السجن شهرين وأمرت المحكمة المدان بدفع قيمة الدعوى مبلغ (6800) جنيه عن الطريق المدني.

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وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الدار، إلى أن الشاكي عريس سلم المتهم مبلغ (6800) جنيه وطلب منه احضار فنان ليحي حفل زواجه بأم بدة إلا أن المتهم لم يفِ بوعده للشاكي ولم يحضر الفنان المتفق عليه ليحى حفل الزفاف وشرع العريس في اتخاذ إجراءات قانونية ضده تحت المادة (178) جنائي المتعلقة بالاحتيال.

وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم وأخضعته لتحريات وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي أصدرت قرار السجن ستة أشهر في مواجهته وألزمته بدفع قيمة الدعوى عن الطريق المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)