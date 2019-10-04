قيادات “الجبهة الثورية” زاروا محمد عثمان الميرغني بالقاهرة

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة قيادات الجبهة الثورية التوم هجو ومحمد سيد أحمد الجكومي والقاسم هجانا زاروا مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بالقاهرة وقدموا له تنويرا حول نتائج اجتماعاتهم التي اختتمت أمس بالعين السخنة في القاهرة، بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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