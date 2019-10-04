التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة استغنى نادي حي العرب بورتسودان عن خدمات المدير الفني للفريق محمد عبد القيوم أبو شامة وذلك بإقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج في الدوري الممتاز، ووفقاً لمصادر، فإن النادي دخل في مفاوضات مع مدرب المريخ السابق إبراهيم حسين “إبراهومة” لإقناعه بتولي المهمة في المرحلة المقبلة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (إبراهومة) يقترب من حي العرب بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.