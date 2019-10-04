التاريخ: 04-أكتوبر-2019
115 مشاهدة
وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان بالحدث التاريخي والاستثنائي رغم الغموض الذي يشوب مستقبله، ودعت المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب السوداني في الانتقال إلى الديمقراطية.
وقالت الصحيفة في تقرير أمس، إن هشاشة التجربة ينبغي ألا تقود المجتمع الدولي للتردد في دعم الحكومة الجديدة أو الانتظار حتى اكتمال مسار التحول الديمقراطي، وأضافت: “إن الوقت قد حان لبذل كل ما في الوسع لدعم تطلعات الشعب السوداني لتحقيق تحول ديمقراطي”.
وأكدت الصحيفة ثقة صناع القرار الأمريكي في التحول الذي حدث بالسودان وتوقعت دعمه قريباً، وقالت: “بالنظر إلى الأزمة المالية المستمرة في السودان، فإن الولايات المتحدة ليست لديها حجة سياسية في الوقت الحالي للإبقاء على التصنيف في مكانه”، وأشارت إلى أن السودان أصبح يقوده مدنيون، ووصفت الانفتاح الديمقراطي الذي تحقق على أيدي المحتجين والإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم، وإشراك قيادات مدنية في السلطة، بأنه لا يقل أهمية عن سقوط جدار برلين ولا ينبغي التقليل من أهميته، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “واشنطن بوست”: لا حجة لدى أمريكا بعد الآن لإبقاء العقوبات على السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.