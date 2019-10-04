“واشنطن بوست”: لا حجة لدى أمريكا بعد الآن لإبقاء العقوبات على السودان

وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان بالحدث التاريخي والاستثنائي رغم الغموض الذي يشوب مستقبله، ودعت المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب السوداني في الانتقال إلى الديمقراطية.

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وقالت الصحيفة في تقرير أمس، إن هشاشة التجربة ينبغي ألا تقود المجتمع الدولي للتردد في دعم الحكومة الجديدة أو الانتظار حتى اكتمال مسار التحول الديمقراطي، وأضافت: “إن الوقت قد حان لبذل كل ما في الوسع لدعم تطلعات الشعب السوداني لتحقيق تحول ديمقراطي”.

وأكدت الصحيفة ثقة صناع القرار الأمريكي في التحول الذي حدث بالسودان وتوقعت دعمه قريباً، وقالت: “بالنظر إلى الأزمة المالية المستمرة في السودان، فإن الولايات المتحدة ليست لديها حجة سياسية في الوقت الحالي للإبقاء على التصنيف في مكانه”، وأشارت إلى أن السودان أصبح يقوده مدنيون، ووصفت الانفتاح الديمقراطي الذي تحقق على أيدي المحتجين والإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم، وإشراك قيادات مدنية في السلطة، بأنه لا يقل أهمية عن سقوط جدار برلين ولا ينبغي التقليل من أهميته، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)