البدوي: دمج السودان في النظام المالي العالمي

كشف الدكتور إبراهيم البدوي وزير لمالية والتخطيط الاقتصادي عن سياسات الوزارة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد السوداني في المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي.

وأضاف البدوي لدى مخاطبته ختام مؤتمر أصحاب المصلحة بالسودان بفندق كورنثيا الذي تنظمه مؤسسة شوتام هاوس أن سياسة الوزارة تعتمد على خطة محكمة تهدف إلى إعادة الحياة للاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أهمية دعم وإحلال السلام بالبلاد.

وقد استعرض المؤتمر الكثير من القضايا الخاصة بالإصلاح الاقتصادي بالسودان.

وتطرق البدوي للنقاش المثمر الذي تخلل المؤتمر من قبل المختصين في الداخل والخارج، مؤكدا الاستفادة من كل هذه الآراء والمقترحات التي تسهم في فتح طريق جديد للاقتصاد السوداني وتشكيل برنامجه الاقتصادي، مرحبا بكل الإسهامات من الداخل والخارج، مؤكدا انفتاح السودان الجديد على جميع العالم للاستفادة من االخبرات والتجارب الناجحة.

وتقدم الوزير باشكر للجهود التي ظلت تقدمها مؤسسة شوتام هاوس في إدارة حوار بين السودانيين منذ بدايات الثورة للنهوض بالاقتصاد السوداني من خلال هذا المؤتمر المهم لعكس الكثير من القضايا للإصلاح الاقتصادي.

سونا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين