في تطور جديد مصر تُطالب بتدخل طرف دولي رابع في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم: باج نيوز

في تطور جديد في قضية سد النهضة طالبت مصر بدخول طرف دولي رابع وسيطاً في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن السد .

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، اليوم “الجمعة” فإن الجلانب المصري طالب بدخول طرف دولي رابع في المفاوضات عقب بيان للبيت الأبيض دعت فيه الولايات المتحدة “الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار”.

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ويأتى هذا التطور في الوقت الذي انطلقت فيه المفاوضات اليوم “الجمعة” بالخرطوم بين وزراء الري في الدول الثلاث لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء البحيرة.

وكانت اجتماعات سد النهضة التي انعقدت، الشهر الماضي، في مصر شهدت خلافا بين مصر وإثيوبيا، بعد رفض أديس أبابا مقترحا مصرياً يربط عملية ملئ السد بإيراد النهر والفيضان.

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