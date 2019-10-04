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حمدوك يعفى رؤساء مجالس إدارات ومديري الجامعات السودانية

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مصدر الخبر / راديو تمازج 0 تبليغ

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أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، يوم الخميس، عدداً من القرارات بإعفاء مدراء الجامعات الحكومية ، ورؤساء مجالسها وتعيين آخرين في ذات المناصب.

وتضمن القرار الأول إعفاء رؤساء مجالس إدارات 28 جامعة حكومية، أبرزها جامعة الخرطوم، والنيلين، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

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ونص القرار الثاني على إعفاء، مديري 35 جامعة، وأعفى القرار الثالث نواب مديري 4 جامعات فيما أصدر قرارا آخر قضى بتعيين مديرين لـ 34 جامعة.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. 

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