"جميك" تدعم تدريب المعلمين لنشر اتفاق السلام

عقدت مفوضية مراقبة وتقييم سلام جنوب السودان “جميك”، ورشة عمل لمدة يومين تهدف إلى تدريب معلمي المدارس الأساسية والثانوية حول نشر محتوى اتفاقية السلام.

وجمعت الورشة التي عقدت تحت شعار “السلام الذي نتمتع به، السلام الذي نشاركه”، 90 مدرساً يمثلون مختلف المدارس في جنوب السودان.

في كلمته أثناء افتتاح ورشة العمل بجوبا يوم الخميس، قال نائب رئيس أركان المفوضية المسؤول عن الشؤون الاستراتيجية، طومسون فونتين ، إن اتفاقية توفر فرصة لخروج البلاد من سنوات الحرب.

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وتابع” من المشجع أن نرى أنه منذ توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2018، على الرغم من التقدم البطيء، إلا أن وقف إطلاق النار الدائم ظل صامداً في جميع أنحاء البلاد”.

وقال الدكتور فونتين إن مفوضية مراقبة السلام ستواصل تشجيع الجهات الفاعلة في البلاد بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي، لوضع حد للحرب ووضع الأساس للسلام في جنوب السودان.

وقال فونتين: “إن وضعكم المتميز كمعلمين وموجهين لجيل المستقبل، يمنحكم القدرة على نشر هدف اتفاق السلام وحشد مجتمع جنوب السودان لدعم الاتفاق “.

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