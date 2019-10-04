رئيس الأركان المُشتركة يختتم زيارته لجوبا بلقاء سلفاكير

الخرطوم: باج نيوز

اختتم رئيس الأركان المُشتركة المُكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، زيارته إلى العاصمة جوبا بلقاء رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وأمن الاجتماع علي مسار تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والإستقرار في السودان وجنوب السودان .

وقال الحسين في تصريحات صحفية عقب لقائه سلفاكير اليوم الجمعة” أن رئيس دولة الجنوب بارك ماتم التوصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة وأمن علي مسار تطوير العلاقات بين البلدين إلي جانب تأكيداته علي ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والإستقرار في السودان وجنوب السودان.

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يذكر أن الحسين إلتقي سلفاكير في سياق مشاركته في إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة و التي إستضافتها جوبا يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

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