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القضارف تقسو على كوستي في دوري السيدات

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

فاز فريق سيدات القضارف على نظيره سيدات كوستي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن دوري السيدات باستاد ود مدني.

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وسجّل أهداف سيدات القضارف كلاً من امتثال عبد الجبار”40″و”86″، تماضر جمعة”51″،

وستتواصل مباريات دوري السيدات غدًا”السبت”، حيث تقام مباراة ضمن مجموعة الأبيض تجمع بين الهلال والأهلي، فيما تلعب مواجهة وحيدة في مجموعة الخرطوم تجمع بين الدفاع والكرنك.

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