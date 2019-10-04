هندسة يحتاط بالترجيحية للتتويج بالبرونزية

جنجا _ (اليوم التالي)

اختتم منتخب الشباب السوداني لكرة القدم تدريباته عند الواحدة ظهر اليوم على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في مدينة جينجا، تأهبا لمواجهة المنتخب الأريتري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على بطولة سيكافا. وشدد الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب على أهمية المباراة، وشرح مطلوبات الاستعداد لها من معسكر المنتخب الحالي بفندق النيل في مدينة جينجا، ومن ثم أخضع الدكتور عبد العظيم جابر اختصاصي الأحمال اللاعبين لتمارين بدنية، ونفذ حمد كمال المدرب المساعد بعض التمارين التكتيكية، فيما أخضع الكابتن حسن عوض الحراس إلى تمارين متنوعة في التعامل مع العكسيات وردة الفعل، وفي خاتمة المران تم التحوط بالتدرب الجيد على تنفيذ ضربات الجزاء، والتي جرت وسط تحديات كبيرة بين مجموعتين من اللاعبين.

مباراة المنتخب السوداني ونظيره الأرتري عند الساعة الواحدة من ظهر السبت في سباق التوشح بالبرونزية، فيما سيقام النهائي بين تنزانيا وكينيا عند الساعة الرابعة عصرا في مدينة جنجا.

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