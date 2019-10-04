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الخارجية السودانية: الطالب وليد غادر الأراضي المصرية ويصل البلاد مساء اليوم “الجمعة”

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

أكدت وزارة الخارجية أن السلطات المصرية أطلقت سراح الطالب السوداني وليد عبدالرحمن الموقف على ذمة اتهامه بالمشاركة في عملية تخريبية مع جماعة الأخوان المسلمين.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية السودانية  السفير بابكر الصديق محمد الأمين في تصريحات صحفية اليوم “الجمعة”  إن الطالب وليد غادر الأراضي المصرية هذا المساء ويصل البلاد  في وقت لاحق مساء اليوم.

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وكان  قد أصدرت وزارة الخارجية المصرية صباح  اليوم “الجمعة” قراراً بتسليم الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان – الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة اتهامه بالمشاركة في عملية تخريبية مع جماعة الأخوان المسلمين.
وقالت الخارجيه المصرية  في بيان إنه  في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏ مصر والسودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم الجمعة قراراً بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن الخطوة تعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.

 

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