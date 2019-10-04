محمد الطيب يكشف لـ”باج نيوز” الأسباب الحقيقية وراء مغادرته الرابطة كوستي

الخرطوم: باج نيوز

أوضح المدرب محمد الطيب أنّه غادر إلى مدني لإكمال مراسم زواج ابنته، ومقابلة الطبيب لكّنه تفاجأ بإقالته من منصبه، رغم علم رئيس النادي.

وقال المدرب الشهير بـ”مورينهو” إنّه تفاجأ باتصالٍ من رئيس النادي تحدّث خلاله بلغةٍ غاضبة، طالبه بالحضور إلى كوستى بأسرع ما يكون أوّ تقديم الاستقالة.

وأضاف” كنت بين خيارين، لذلك قدّمت استقالتي دون تردّد”.

وتابع” رئيس النادي أخطرني بأنّ هناك قرارٍ مسبق من المجلس بعدم سفرك إلى مدني ولكّن أعتقد أنّ هذا القرار فردي ولم يكن بإجماع أعضاء المجلس”.

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وأشار محمد الطيب إلى أنّه عمل في ظروفٍ صعبة وبالغة التعقيد، مؤكّدًا أنّه كان يعمل في بناء فريقٍ قوي للمستقبل.

وأردف” رئيس نادي الرابطة كوستي يريد أنّ يحاسبني على الخسارة أمام الهلال رغم أنّنا خضنا المباراة بتدريبٍ وحيد، كما أنّ هناك أربع لاعبين لم يحضروا منذ بداية الموسم”.

وتابع” اسألوا أهل كوستي عن الظروف التي أعمل فيها مع نادي الرابطة”.

ويحتّل الرابطة كوستي المركز الثاني عشر في روليت الدوري الممتاز برصيد ثلاث نقاط.

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