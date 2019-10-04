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رسمياً السلطات المصرية تُسلّم الطالب السوداني “وليد عبد الرحمن” إلى سفارة الخرطوم بالقاهرة

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم “الجمعة” قراراً بتسليم الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان – الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة اتهامه بالمشاركة في عملية تخريبية مع جماعة الأخوان المسلمين.
وقالت الخارجيه في بيان لها اليوم “الجمعة” أنه  في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏ مصر والسودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم الجمعة قراراً بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان – الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا  إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن الخطوة تعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.

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