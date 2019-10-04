الديسكو يقترب من السوكرتا

الخرطوم _ (اليوم التالي)

دفع حي العرب بورتسودان بعرض مغر للتعاقد مع إبراهيم حسين (إبراهومة) عبر الأمين العام للنادي النور طه باشري. وكان السوكرتا قد أنهى تعاقده مع محمد عبد القيوم أبو شامة مؤخرا. ويزاحم العرب نادي الرابطة كوستي الذي انخرط في مفاوضات جادة أيضا مع مدرب المريخ السابق. وسيحسم المدرب الشاب وجهته خلال الساعات القليلة المقبلة.

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