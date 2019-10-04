أبرزها موقعة عطبرة..جولات قوية ومثيرة في الممتاز

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الخرطوم: باج نيوز

ستكون ملاعب كلاً من شندي، مروي،عطبرة عصر ومساء غدٍ”السبت” مسرحًا لمباريات ساخنة ضمن المرحلة الخامسة من المنافسة، أبرزها مواجهة الأهلي والفلاّح بمدينة عطبرة.

ويستضيف أهلي شندي بملعبه نظيره هلال الأبيض في مواجهةٍ قوية ومثيرة تأتي في إطار البحث عن النقاط وتحسين المراكز في روليت الدوري الممتاز.

ويملك الفريق الشهير بـ”الآرسنال” في جعبته سبع نقاط، منحته احتلال المركز الثاني بعد خوضه لثلاث مواجهات.

وخاض أهلي شندي ثلاث جولات، فاز على حي الوادي نيالا بهدفين دون رد، والشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل بهدفين لكلٍ في مباراته أمام مريخ الفاشر.

وسيسعى ممثل شندي في جولة اليوم إلى الوصول إلى النقطة العاشرة للمحافظة على تقدّمه في ترتيب أندية الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، يأمل هلال الأبيض الخروج بهدفه الأساسي بالحصول على نتيجة إيجابية.

ويتربّع الفريق الملّقب بـ”التبلدي” في المركز الثامن برصيد خمس نقاط.

ومن مجموع أربع جولاتٍ خاضها ممثل الأبيض في الدوري الممتاز، حقق الفريق انتصارًا وحيدًا أمام الأهلي عطبرة، لكّنه سقط في فخ التعادل أمام كلٍ من هلال كاوقلي، والأمل عطبرة، وتلقى خسارة وحيدة كانت أمام الفلاّح عطبرة.

وفي مباراة ثانية، يحّل الشرطة القضارف ضيفًا على أهلي مروي في مباراة لتصحيح الأوضاع للطرفين.

وممثل مروي في الممتاز، يعاني في موسمه الثاني على التوالي، إذ لم يحقق الفريق أيّ فوزٍ حتى اللحظة في الممتاز.

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ولعب الفريق الملقّب بـ”ملوك الشمال” ثلاث مبارياتٍ، تعادل في جولةٍ وحيدة أمام حي الوادي نيالا، وبالمقابل، تعرّض للخسارة في مواجهتين أمام المريخ الخرطوم، ومريخ الفاشر.

ويتطّلع أهلي مروي بقيادة مدربه فاروق جبرة إلى تصحيح الصورة المهزوزة من أجلّ مغادرة المركز الخامس عشر على الأقل في الجولة الحالية.

أما الشرطة القضارف، فرغم الانطلاقة المثالية التي حققها الفريق في النسخة الحالية، إلاّ أنّه بدأ التراجع في المباريات الأخيرة.

وفقد ممثل القضارف مدربه محمد محي الدين الديبة بعد مغادرته المنصة الفنية مؤخرًا.

ويملك الشرطة القضارف في رصيده ست نقاط، ويحتل المرتبة السادسة بروليت الأندية.

ومساءً، بمدينة عطبرة، سيكون استادها مسرحًا لمواجهة حامسة الوطيس تجمع بين الأهلي وضيفه الوافد حديثًا لمصاف أندية الممتاز الفلاّح.

وسيخوض الأهلي عطبرة مواجهة اليوم بدون أيّ رصيدٍ بعد سقوطه في فخ الخسارة ثلاث مرات أمام الشرطة القضارف، وهلال الأبيض، والرابطة كوستي.

وسيبجث الفريق الشهير بـ”الإكسبريس” عن انتصارٍ أوّل يرتّب به أوراقه للتقدّم خطواتٍ إلى الأمام.

وفي الجانب الآخر، يأمل الفلاّح إلى استعادة توازنه بعد الخسارة المذّلة أمام الهلال الخرطوم في المرحلة السابقة والتي بلغت خمسة أهداف.

ويملك الوافد حديثًا لمصاف أندية الممتاز في رصيد ست نقاط، مكّنته من احتلال المركز السابع.

ولن تكون مهمة الفلاّح عطبرة في مواجهة نده الأهلي في تحقيق الفوز بأمرٍ يسير إذّ أنّ الخبرة تلعب في صالح الأخير على الورق.

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