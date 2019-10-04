وزراء المياه بالدول الثلاث يبحثون بالخرطوم ملء وتشغيل سد النهضة

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الخرطوم : باج نيوز

انطلقت بالخرطوم صباح اليوم (الجمعة) اجتماعات وزراء مياه السودان وإثيوبيا ومصر، لبحث أسس قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

وسيناقش الوزراء نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي اَختتمت اجتماعاتها أمس الخميس.

وبدات الجلسة الافتتاحية المغلقة عند العاشرة صباحاً بحضور الوزراء الثلاث واللجان الفنية.

وأوضح وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي مواصلة لاجتماع اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وإثيوبيا ومصر، بهدف بحث مقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الاثيوبي.

وأكد أن اللجان الوطنية التي بدأت اجتماعاتها منذ يوليو 2018م مناط بها وضع أسس للملء والتشغيل وقال أن الاجتماعات أحرزت الكثير من النجاحات في دراسة بعض السناريوهات بجانب مواصلة مباحثاتها المشتركة

فيما تُختتم غداً “السبت” الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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