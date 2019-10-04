سفير مصر يلتقي وزير الشئون الخارجية الأوغندي

وتشهد العلاقات المصرية - الأوغندية فى الآونة الأخيرة، نشاطا ملحوظا، يرسخ هوية وانتماء مصر الأفريقى، وقد تطورت العلاقات بين البلدين بشكل إيجابى منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة فى يونيو 2014، وذلك فى ضوء حرص الرئيس السيسي على استعادة دور مصر التاريخي والريادي الفاعل فى القارة السمراء، وهو ما تجلى فى حرصه على حضور المنتديات والقمم الأفريقية، وزيارات متبادلة لمسئولين مصريين وأفارقة.
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