غدا .. انطلاق التصويت لانتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي

تنطلق عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، غدا السبت، عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام - اليوم الجمعة - أن عملية التصويت تبدأ في الثامنة من صباح غد وتنتهي في الثامنة من مساء اليوم ذاته ليتم بعد ذلك فرز الأصوات ضمن نظام التصويت الإلكتروني ومن ثم إعلان النتائج الأولية للفائزين.

ودعت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في هذا الواجب الوطني والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على تمثيلهم والإدلاء بأصواتهم التي تعكس ثقة الوطن بأبنائه وثقتهم به وليكونوا مشاركين فاعلين في صناعة المستقبل ومساهمين داعمين لدور المجلس الوطني الاتحادي ولمسيرة العمل البرلماني التي تواصل التقدم بخطى ثابتة ومستمرة في الإمارات.

