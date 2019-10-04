عقد وزراء الري بدول السودان ومصر وإثيوبيا اليوم "الجمعة" الاجتماع الأول لمناقشة قواعد ملء البحيرة وتشغيل سد النهضة الإثي

عقد وزراء الري بدول السودان ومصر وإثيوبيا اليوم "الجمعة" الاجتماع الأول لمناقشة قواعد ملء البحيرة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات غدا "السبت".

قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، أن الاجتماع يعتبر مواصلة للاجتماعات إلى عقدتها اللجنة الفنية لبحث المقترحات التي دفعت بها الدول الثلاثة بشأن الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي.

وأشار في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إلى أن الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها اللجان الفنية توصلت إلى نتائج ايجابية يمكن أن تساعد في تجاوز وجهات النظر بشأن القضية.