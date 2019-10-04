وقالت سامسونج، في بيان عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونج للإلكترونيات في هويتشو في الصين بنهاية سبتمبر".
ووفقًا لأبحاث مختصة في السوق، فإن الهواتف الذكية الصينية، مثل هواوي وأوبو، "قضت" على سوق سامسونج في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.
وتقول وسائل إعلام كورية جنوبية إن نهاية إنتاج الهواتف المحمولة من سامسونج في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ترجع كذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصين.
وأضافت أن القرار كان جزءًا من جهود مستمرة "لتعزيز الكفاءة فى منشآت إنتاجها".
وقالت الشركة إنها تتابع العمليات الملائمة بموجب القوانين الصينية المعنية للانسحاب، كما سبق أن أغلقت شركة سامسونج مصنعًا آخر في تيانجين بالصين العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد وقف عمليات سامسونج فى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.