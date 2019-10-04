موعد وقف عمليات سامسونج فى الصين

قالت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات: إنها أنهت عمليات إنتاج الهواتف الذكية في مصنعها الأخير بالصين، بسبب المنافسة الصينية "الشرسة".

وقالت سامسونج، في بيان عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونج للإلكترونيات في هويتشو في الصين بنهاية سبتمبر".

ووفقًا لأبحاث مختصة في السوق، فإن الهواتف الذكية الصينية، مثل هواوي وأوبو، "قضت" على سوق سامسونج في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.

وتقول وسائل إعلام كورية جنوبية إن نهاية إنتاج الهواتف المحمولة من سامسونج في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ترجع كذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصين.

وأضافت أن القرار كان جزءًا من جهود مستمرة "لتعزيز الكفاءة فى منشآت إنتاجها".

وقالت الشركة إنها تتابع العمليات الملائمة بموجب القوانين الصينية المعنية للانسحاب، كما سبق أن أغلقت شركة سامسونج مصنعًا آخر في تيانجين بالصين العام الماضي.