آيفون 11 يدفع أسهم أوروبا للارتفاع

بينما زادت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد تقرير ذكر أن أبل تعزز إنتاجها من طراز هاتفها آيفون الجديد.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بقيادة قفزة سجلها مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 1%.
وكانت أسهم شركات الرقائق من بين قائمة أفضل القطاعات أداء بعد تقرير قال إن أبل سترفع إنتاج هاتفها آيفون 11.
وقفزت أسهم إيه.إم.إس وإنفنيون تكنولوجيز وإس.تي ميكرو وديالوج لأشباه الموصلات بنسبة تتراوح بين 2.7% و3.6%.
وفي أسبوع اتسم بالاضطراب للأسواق التي تضررت جراء قراءات ضعيفة لأنشطة المصانع وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وكذلك في ضوء الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع من الاتحاد الأوروبي، يتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو عام.
ومن المقرر أن تُلقي بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش المزيد من الضوء على متانة أكبر اقتصاد في العالم على الأخص، بعد بيانات سلبية هذا الأسبوع أدت إلى عمليات بيع للأسهم في أنحاء العالم.
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