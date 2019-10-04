"فلاى دبى" تزود أسطولها من طائرات 737 بتقنية الجنيحات المعقوفة

أعلنت "فلاي دبي" أنها أنجزت تركيب أول جنيحات معقوفة على أولى طائراتها من طراز بوينج 800-737 الجيل الجديد، لتصبح أول ناقلة من منطقة الشرق الأوسط تستثمر هذه التقنية التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في الطائرة.

وتم تشغيل أول رحلة لفلاي دبي باستخدام الجنيحات الجديدة، وكانت رحلة الناقلة FZ 144 من عمان إلى دبي بتاريخ 27 سبتمبرالماضي.

ويستهدف برنامج التحديث لأسطول الناقلة تزويد 30 طائرة من طراز بوينج 800-737 بهذه التقنية خلال الفترة من سبتمبر2019 وحتى أكتوبر2020، في خطوة ستعمل على توفير العديد من المزايا المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود وتقليل حجم انبعاثات الكربون.

ومن خلال تقليل عملية السحب والتي تحدث في نهاية الجنيحات وتوزيع الرفع بشكل متساوٍ عبر الجناح بأكمله فإن تقنية الجنيحات المعقوفة تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 1.5%.

ويقدر أن تخفض الجنيحات فاتورة الوقود السنوية لفلاي دبي بأكثر من 200 ألف لتر لكل طائرة وتخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 510 أطنان للطائرة الواحدة سنويًا.

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وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن "تقنية الجنيحات المعقوفة تستخدم منذ عام 2013، ورأينا العديد من شركات الطيران تستفيد من هذه التقنية سواء من الناحية المالية أو البيئية، والاستثمار في أحدث التقنيات وتحديث أسطولنا جزء من التزامنا على فعالية التشغيل والنفقات وبالتالي التوفير على مسافرينا".

وأضاف أنه يتزامن برنامج التحديث مع جدول صيانة الطائرات ذلك أن تركيب هذه التقنية خلال فترة الصيانة الدورية تعني تقليل تأثيرها على العمليات اليومية للطائرة وبالتالي تخفيف تأثيرها على جدول الرحلات.

وأوضح الغيث أن فلاي دبي تشغل أسطولًا واحدًا من طراز بوينج 737 يتألف من 43 طائرة من الجيل الجديد 800-737 و14 طائرة من بوينج 737 ماكس 8 و9 التي ما زالت معلقة عن العمل وفقًا لتعليمات السلامة منذ مارس 2019.