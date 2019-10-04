سامسونج تنهي إنتاج الهواتف في الصين بهدف "تعزيز الكفاءة"

وأضافت سامسونج في بيان الجمعة، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن الإنتاج في المصنع الواقع في مدينة هويتشو الواقعة في جنوب الصين توقف بنهاية الشهر الماضي.
وأشارت إلى أنها اتخذت القرار الصعب لوقف عمليات سامسونج للإلكترونيات هويتشو بهدف تعزيز الكفاءة في الصناعة.
يشار إلى أنه تضاءلت حصة سامسونج في السوق الصينية بشدة؛ حيث احتل المنافسون مثل هواوي وشاومي الجزء الأكبر من السوق.
ونقلت الشركة الكورية الجنوبية حصة كبيرة من إنتاج هواتفها الذكية إلى فيتنام وأغلقت مصنعًا في تيانجين بشمال شرق الصين العام الماضي.
وقالت سامسونج: "ستتم إعادة تخصيص معدات الإنتاج لمواقع تصنيع عالمية أخرى اعتمادًا على استراتيجية الإنتاج العالمية لدينا استنادًا إلى احتياجات السوق".
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