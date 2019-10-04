السعودية تسمح بتقديم "الشيشة" في المقاهي

أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة لاشتراطات تقديم المقاهي والمطاعم "الشيشة" ومنتجات التبغ داخل المدن وخارجها، فيما حظرت اللائحة المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من تقديم التبغ بكل أنواعه أو بيعه.

وتتضمن اللائحة التي أصدرتها وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية تعريفات بمنتجات التبغ، والأماكن التي يتاح تقديمها فيها، بالإضافة إلى التجهيزات البلدية والمرافق، وكذلك اشتراطات الصحة العامة والأمن والسلامة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة لائحة تسمح بتقديم "الشيشة" داخل مواقع محددة في المدن، بعد أن كان اشتراط تقديمها خارج النطاق العمراني مطبقًا في معظم مدن البلاد، مع استثناءات نالتها بعض أمانات المدن.

وحدَّدت اللائحة المواقع التي سمح الترخيص بها، خاصة داخل المدن، ومنها المطاعم، والأنشطة التجارية في مناطق مصنفة وفق أمانات المدن المعنية بالعمل البلدي، مثل المحصورة الواقعة في شوارع تجارية، أو المجمعات التجارية ومرافق الإيواء السياحي، وكل ذلك يتم الترخيص له وفقًا لاشتراطات شاملة تعزيز الصحة العامة وكذلك عناصر السلامة والأمن.

ووفقًا لما تم نقاشه في مجلس الشورى السعودي، في مايو الماضي، من المتوقع أن تشهد التراخيص ضريبة عالية يتم استقطاعها لوزارة الصحة وعيادات مكافحة التدخين.